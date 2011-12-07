«День народного единства отмечаем всей семьей под песню про «Аврору»

До этого россияне всенародно и торжественно праздновали всей страной День Великой Октябрьской социалистической революции, который приходился на 7 ноября. Поэтому, когда 4 Ноября семьи собираются на праздничное застолье, то представители старшего поколения непременно вспоминают о том, как в годы своей молодости ходили на демонстрацию и искренне верили в коммунизм.

У представителей разных поколений, слушателей школы стажера при нашей газете мы спросили: «А что значит сейчас для вас и вашей семьи день 7 ноября?»

Семейные традиции не забываются

Для моей семьи 4 и 7 ноября — дни значимые. Просто так совпало, что на них выпадают не только каникулы у школьников, но и дни рождения сразу нескольких членов нашей большой дружной семьи.

Но если раньше мы ходили на демонстрацию с флагами и транспарантам, готовились к праздничному концерту в сельском клубе и обязательно смотрели по телевизору, как празднуют очередную годовщину Октябрьской революции в городах и весях нашей огромной страны, то теперь все гораздо проще. Праздник стал семейным. Вечером все дети, внуки и правнуки собираются за большим столом в доме родителей. Мама обязательно печет пироги и курник. А каждый из нас старается удивить всех каким-то новым блюдом. Концерт мы теперь готовим для именинников. Есть у нас и гитара, и пианино, но коронный номер остается неизменным — сердечно поздравив именинников, папа берет гармонь, а мы подхватываем слова с детства знакомой песни про легендарный крейсер «Аврора».

От задушевной мелодии становится грустно и светло. Телевизор мы не включаем, чтобы не испортить праздничного настроения. Время идет, жизнь меняется, но семейные традиции не забываются. Наверное, именно в этом наше единство.

Галина Шмелева, 56 лет, сельский педагог

Бабушка штопала красный флаг

В моей детской памяти этот праздник остался очень светлым и ярким. Он объединял родных, друзей, соседей, коллег и незнакомых людей. Моя семья начинала готовиться к торжеству задолго: бабушка штопала красный флаг, папа с дедушкой рисовали транспаранты для демонстрации.

Помню, папа высоко поднимал меня над демонстрантами. И я смотрел, как бурная людская река с флагами и транспарантами движется к площади Свободы, в едином порыве выкрикивая лозунги и призывы. От такого зрелища захватывало дух! Сожалею, что этот праздник перестал существовать. Его заменил День народного единства, но он не так близок нашим родителям, бабушкам и дедушкам, как 7 Ноября. Но и 4 Ноября мы стараемся собраться семьей, пригласить друзей, чтобы не обрывать связи, оставаться вместе и быть единой крепкой семьей.

Риналь Хамиров, 35 лет, химик

Пирожки и домашнее тепло

Спросила у мамы и бабушки: «Что значит для вас этот день?» Бабушка рассказала, когда она была школьницей, то каждый год ходила с классом на демонстрацию с транспарантами, портретами Ленина и красными флажками. Особенно ей запомнилось одно 7 Ноября.

Тогда она училась в 7-м классе. Погода была холодная и ветреная. Колонна со школьниками долго стояла, пропуская вперед других демонстрантов и дожидаясь своей очереди. Семиклассница очень замерзла, особенно у нее застыли ноги. Наконец и их класс тронулся и торжественно прошел по площади. Весело помахали флажками, прокричали «ур-ра!» перед трибуной с солидными людьми и тут же разбежались по домам. В автобусе, скукоженная от холода, школьница долго ехала до дома. А там тепло-тепло, мама печет пирожки! Именно эти пирожки с горячим чаем и домашнее тепло вспоминаются теперь бабушке как праздник 7 Ноября.

Мама же рассказала, когда она была совсем маленькой, папа на демонстрации нес ее на плечах в колонне заводчан. Этот день запомнился как один из самых счастливых в ее жизни!

Сейчас для моей семьи 7 Ноября — это воспоминания о прошлом, дружбе и единении людей, праздничном настроении, которое охватывало всех, и гордости за свою страну. Но теперь все праздники мы смотрим по телевизору.

Валерия Ахметова, 16 лет, первокурсница колледжа

Прекрасное далеко

Для меня 7 Ноября ассоциируется со счастливым детством. За несколько дней до этого советского праздника начинались приготовления. Мы рисовали плакаты, делали открытки, бумажные цветы, надували шары. А утром с приятным волнением шли к Красным воротам, что в Кировском районе Казани. Там собирались группы демонстрантов, выстраивались в ряды. И начиналось шествие.

Первые ряды занимало руководство района, потом шли передовики производства, рабочие порохового завода. Учащиеся замыкали шествие. Люди несли транспаранты, знамена, плакаты, шары и цветы. У всех было отличное настроение, глаза светились. Во время остановок пели песни, танцевали. Колонны из районов города стекались к площади Свободы. А на центральной трибуне всех торжественно встречало руководство республики. Звучали приветствия, зачитанные диктором, демонстранты радостно кричали «ура!». Мне было за счастье участвовать в этом процессе. Я гордилась родителями, нашей державой, солидарностью и сплоченностью людей.

Еще накануне этого праздника школьников принимали в октябрята и пионеры. Это было событие! Когда на груди блестела пятиконечная звездочка с изображением маленького Володи Ульянова или когда повязывали алый пионерский галстук и мы торжественно давали клятву любить Родину и хорошо учиться, то чувство всех охватывало непередаваемое! То прекрасное время мы никогда не забудем.

Гузель Канчурина, 45 лет, бухгалтер-экономист

Историю надо помнить

Для меня и моей большой семьи 7 Ноября — по-прежнему праздничная дата. Наша семья очень дружная. Мы всегда собираемся вместе отмечать этот праздник и зовем в гости друзей, в том числе и моих. Только очень жаль, что с каждым годом день 7 ноября, в который свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция, вспоминает все меньше людей. Историческое прошлое нужно помнить. Этот памятный день важен для нас, наших близких и нашей истории.

Ирина Сунгатуллина, 16 лет, десятиклассница

Мы верили в светлое будущее

7 Ноября я отмечала и отмечаю всегда. Сначала с родителями, затем с друзьями в техникуме и институте. Мы с удовольствием ходили на демонстрации, несли транспаранты и знамена, на которых было написано «Слава КПСС и Родине!». Чудесное было время! Верили в партию, комсомол и дружбу народов. Была радость и всепоглощающая вера в прекрасное будущее. Ведь мы знали, что после окончания техникума или вуза всех ждет распределение, а на работе — умный и чуткий наставник.

После демонстрации отмечали праздник в общежитии. Стол накрывали не только для всей группы, но и для всех желающих.

7 ноября для меня — это череда памятных событий. В этот день меня приняли в пионеры, позднее — в комсомол. А однажды на работе выбрали членом президиума. Я краснела, бледнела и от волнения еле досидела до конца собрания… Для моей семьи 7 Ноября — праздник. Накануне мы с детьми разучивали песни про Щорса и Чапаева. Но особенно любили слова гимна страны. Эти слова были очень значимы для нас… Прошли годы, время все расставило по своим местам. Разрушить «мир насилья» мы так и не смогли, как и построить «новый мир». Но остались в душе светлые воспоминания о нашей юности, молодости и социализме. Очень хочется, чтобы и у наших детей и внуков были такие же счастливые праздники.

Илюся Газизова,64 года, бухгалтер

Опрос подготовила Людмила КОЛЕСНИКОВА