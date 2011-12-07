Для чего осенью «раздеваются» деревья

Что заставляет растения ежегодно сбрасывать листву? Ответ узнаем у нашего постоянного консультанта — кандидата биологических наук Ольги Леушевой.

ПРОЦЕСС НЕИЗБЕЖЕН. Если пересадить в горшок молодую вишенку или смородину, занести в дом или оранжерею, обеспечить самый лучший уход, осенью они неизбежно сбросят листья. Это доказывает, что листопад не является прямым следствием наступивших неблагоприятных условий, а входит в цикл развития растений.

Наступает момент, когда нарушается последняя связь между черешком листа и веткой. В основании листового черешка, в том месте, где черешок прикрепляется к стеблю, образуется особый отделяющий пробковый слой. Клетки этого слоя имеют гладкие стенки и легко обособляются друг от друга.

Часто для этого бывает достаточно самого ничтожного порыва ветра, иногда же листья опадают в совершенно тихую погоду — в результате резких колебаний температуры, замерзания, оттаивания или же просто под влиянием силы тяжести.

ПОЧЕМУ ЭТО НУЖНО? Для чего же «раздеваются» деревья? Прежде всего, чтобы обезопасить себя от травм. Снег, налипший на листья, может согнуть дерево и даже разломить его. Кроме того, сбрасывая листву, деревья уменьшают поверхность испарения влаги.

Зима — не только холодное, но и засушливое время года. Если бы плодовые деревья остались на зиму зелеными, они неизбежно погибли бы от недостатка влаги. Между прочим, во многих тропических и субтропических странах, где температура в течение круглого года достаточно высокая, но влажность подвержена сильным колебаниям, ежегодно при наступлении засухи деревья сбрасывают листву.

ВСЕМУ СВОЙ СРОК. По народным приметам листопад начинается 27 августа и заканчивается к середине ноября.

У здоровых районированных плодовых растений и ягодных кустарников листопад проходит в положенный срок. Но случается, в аномально теплую осень листья остаются на ветвях до самого снега или вовсе не опадают, сохраняя зеленый цвет.

Нет ничего страшного, если долго не опадают листья на вишне или яблони сорта Антоновка обыкновенная (конечно, при условии, что все побеги одревеснели, а почки нормально развились).

Но для большинства других сортов и культур припозднившиеся зеленые листья и травянистые с плохо развитыми почками на концах побеги — явный признак незавершенности роста. Это бывает у деревьев и кустарников, перекормленных азотом, или у южных сортовых с более продолжительным вегетационным периодом.

С опережением срока опадают листья при нарушениях роста и развития растений (несовместимость подвоя и привоя, перетяжки на стволах и ветках). Преждевременный листопад может быть связан и с каким-то заболеванием (парша, коккомикоз). То и другое плохо: не подготовившиеся к зиме растения могут серьезно пострадать.

Иногда рекомендуют обрывать слишком долго задержавшиеся на растениях листья. Для взрослых высокорослых растений это практически невыполнимо. Да и ни к чему, ведь вместе с листьями удаляется следствие, а не причина: проблема остается! Имеет смысл лишь удалить листья саженцев.

Продолжительность листопада у различных культур и даже деревьев различна. Нередко две яблони одного и того же сорта, растущие по соседству, на целую неделю различаются по времени пожелтения и опадения листьев. Многое зависит от состояния растений.

ОТХОДЫ — В ДОХОДЫ! Как известно, растения получают из почвы не чистую воду, а растворы различных солей. Часть их идет на питание растения, часть же, остающаяся неиспользованной, откладывается в клетках листа. Листопад способствует удалению этих «отбросов», большое количество которых скапливается в листьях под осень и становится вредным для растений.

Анализы показали, что основная часть ценных для растения веществ переходит из листьев в ствол и ветви, но что-то все же остается! Поэтому здоровые опавшие листья представляют очень ценное удобрение, благодаря которому почва в саду ежегодно обогащается перегноем. Кроме того, опавшие на землю листья защищают корни от холода. Их осенний сбор отрицательно сказывается на жизни сада.

ОСТОРОЖНО: ЛИСТОПАД! Но листья, пораженные грибными заболеваниями, оставлять под деревьями не стоит. Во время листопада рекомендуют опрыснуть больные деревья и их приствольные круги 4 — 5-процентным раствором мочевины или сульфата калия.

Опавшие больные листья собирают и уничтожают — сжигают или складывают в компостную кучу, пересыпав известью, золой или минеральными удоб­рениями.