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Двух братьев и тестя одного из них поймали за подпольным производством наркотиков

Мужчины создали нарколабораторию в Авиастроительном районе Казани.

Полиция Татарстана арестовала троих мужчин за попытку наладить подпольное производство по изготовлению наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В полиции появилась информация о незаконном обороте подконтрольных веществ. В ходе розыска выяснилось, что организацией таковых занялись трое мужчин, открывших нарколабораторию в частном доме в одном из садовых товариществ в Авиастроительном районе Казани. Ими оказались двое братьев и тесть одного из них.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что помимо того троица создала два онлайн-магазина, где они продавали наркотики путем закладок на территории Татарстана и Марий Эл.

Всего полицейские изъяли восемь килограммов мефедрона, а также марихуану, гашиш и амфетамин в доме одного из них.

Теперь в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. 

КВ
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