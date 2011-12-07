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Исполком автограда прокомментировал слухи о дефиците лекарств в аптеках больницах города

Речь идет о больных пневмонией и ковидом, которые вынуждены сами закупать лекарства, заказывая их из Москвы и Санкт-Петербурга.

Начальник Управления здравоохранения Александр Николаев опроверг слухи об отсутствии препаратов в аптеках и перебоях их поставки в лечебные учреждения Набережных Челнов.

Комментарий по доставке лекарственных препаратов Николаев дал после вопроса журналиста, который, ссылаясь на свои источники, сообщил, что больные пневмонией и ковидом вынуждены сами закупать лекарства, заказывая их из Москвы и Санкт-Петербурга.

В ответ на то, что в стационарах нет даже физраствора, а кислород надо экономить, спикер заявил, что все лечебные учреждения делают заявки и получают препараты по ним в достаточном количестве.

«За запасом кислорода в медучреждениях также ведется постоянный контроль. Больные получают кислород исходя из степени дыхательной недостаточности, уровня сатурации», – резюмировал глава горздрава. 

КВ
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