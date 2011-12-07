Папа - это не только тот, кто зарабатывает

О роли мужчин в семье говорили на открытой научно-популярной коммуникационной площадке, организованной Центром семьи и демографии Академии наук РТ при участии Общественного совета Управления ЗАГС Кабинета министров РТ. В последнюю субботу октября в Казани прошла научная дискуссия под названием «Мужской след в демографии: социальные, медицинские и юридические практики».

Мероприятие проводится в рамках реализации научно-исследовательского проекта «Генеративное поведение российских мужчин в условиях демографического кризиса: Приволжский и Северо-Западный округа РФ (сравнительный анализ)» (при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований).

Открыла заседание директор Центра семьи и демографии АН РТ, доктор социологических наук, член научного совета «Миграционные и демографические проблемы России» РАН Чулпан Ильдарханова, тезисно рассказав о результатах социологического исследования, проведенного среди татарстанцев.

Как оказалось, девушки готовы выйти замуж в 25 лет, а парни ориентированы на женитьбу к 30 годам. По словам Чулпан Ильдархановой, этот временной разрыв в планах создать семью приводит к совместной жизни вне брака, что нередко приводит к разрыву сложившихся отношений. Парни продолжают жить свободной жизнью, а девушки переориентируются на мужчин старше себя, которые уже готовы к браку.

Однако результаты массового опроса показали, что мужчины с годами сожалеют об упущенных возможностях и хотели бы в идеале иметь 3 — 4 ребенка.

Спикеры остановились и на мужском здоровье, которое, по словам врача акушера-гинеколога, заведующей родильным отделением одной из казанских клиник Юлии Ковалевой, требует особого внимания. Она отметила, что у женщин старше 30 лет риск преждевременных родов и невынашивания беременности возрастает в два раза по сравнению с репродуктивным возрастом до 30 лет. Но, как правило, молодые люди заняты карьерой и не думают о создании семьи. «Мы пропускаем этот благополучный период. А когда вроде бы все сложилось, здоровье уже не позволяет», — сказала Юлия Ковалева. Кстати, по статистике, решение о рождении первого ребенка, как правило, принимает женщина, к появлению в семье второго ребенка пара приходит вместе, а вот последующие дети — чаще инициатива мужа.

Еще одной проблемой общества является неблагополучный развод мужчины и женщины. Как отмечает юрист, модератор, а также общественный помощник Уполномоченного по правам ребенка в РТ Наталья Веретенникова, важно развивать культуру отцовства, юношам и девушкам рассказывать, что отцовство — это не только содержание детей, но и активная вовлеченность в их воспитание.

Спикер обратила внимание слушателей на различие взглядов мужчины и женщины на процесс развода. Именно поэтому, по ее мнению, чаще всего между ними возникает недопонимание и наступают войны. «Очень часто дети становятся объектом манипуляции. Всего этого можно избежать, если папа и мама в браке будут занимать активную позицию в воспитании детей», — уверяет юрист. Если есть четкое разделение зон ответственности между родителями, например, мама отвозит детей на кружки, папа отвозит детей в школу и т. д., то такие разводы проходят более благополучно и менее травматично для детей. В таких случаях родители чаще продолжают выполнять свои обязательства даже после развода. Исходя из своего опыта, Наталья Веретенникова рассказала, что при таком раскладе отцы, вступая в новые отношения, своих детей из предыдущего брака также вводят в новые отношения. Если же папа изначально занимал пассивную позицию, его основной функцией в семье было зарабатывание денег, после разводе чаще всего такие папы редко проявляются в жизни старших детей.