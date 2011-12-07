В Нижнекамске проверят, как учебные заведения соблюдают «антиковидные» меры

В Нижнекамске специалисты Роспотребнадзора продолжат проверку учебных заведений на соблюдение «антиковидных» мер, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

С 15 по 18 октября были проверены 18 учебных заведений, в 8 из которых были выявлены нарушения.

Так, в некоторых организациях не проводилась термометрия сотрудников, а в некоторых — работники столовой и вахтеры не носили маски. Также не во всех учебных заведениях проводилась дезинфекция поверхностей.

«Не забывайте носить маску в общественных местах, мыть руки и обрабатывать их антисептиком, избегайте мест массового скопления людей», — обратилась к горожанам замглавы территориального отдела Роспотребнадзора РТ в Нижнекамском районе и Нижнекамске Лилия Нестерова.