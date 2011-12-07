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В РТ зафиксировали еще два случая смерти от коронавируса

Оба жителя республики страдали хроническими заболеваниями.

Минздрав РТ сообщил о еще двух случаях смерти от COVID-19.

По информации пресс-службы ведомства, с признаками внебольничной и полисегментарной пневмонии были госпитализированы мужчины в возрасте 60 и 67 лет. У обоих выявили ряд хронических заболеваний. Это ухудшило состояние татарстанцев. Оба они скончались.

Причину смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы и в результате лабораторного исследования. 

Так, на 5 ноября в республике зарегистрировали 114 случаев смерти от коронавируса.

КВ
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