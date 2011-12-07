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В Татарстане с середины ноября начнут выдавать препараты для лечения коронавируса на дому

Власти РТ заключат контракты с производителями и поставщиками лекарств.

В Татарстане с середины ноября будут выдавать препараты для лечения коронавируса на дому, сообщила замминистра здравоохранения РТ Фарида Яркаева.

«В РТ идет работа по заключению контрактов с производителями и поставщиками препаратов. Разработан порядок по обеспечению пациентов в амбулаторных условиях. Мы надеемся, что с середины ноября пациенты смогут получить препараты для лечения коронавирусной инфекцией на дому», — сказала спикер.

ФАС поручили следить за ценами и не допускать увеличение цен на антибиотики, противовирусные препараты, которые разжижают кровь.

Напомним, республика получит 146,8 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с COVID-19.

КВ
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