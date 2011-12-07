Татарстан признали лучшим спортивным регионом России

Республика Татарстан победила в голосовании на лучший спортивный российский регион. Видео с церемонии награждения, которая сегодня проходила в Москве, поделился первый замминистра спорта РТ Халил Шайхутдинов в своем Instagram. На церемонии выступил министр спорта Татарстана Владимир Леонов, который поблагодарил всех за поддержку и признание.«Огромное спасибо за признание, за конкурс, за эту награду. Без булдырабыз! Огромный привет от нашего Президента Рустама Нургалиевича Минниханова. Мы можем, как говорим мы в Татарстане, мы никогда не отступаем назад. Всем желаем только вперед, за нашу команду, за нашу прекрасную Родину, за нашу страну!» — отметил в своей речи Владимир Леонов.На почетное звание также претендовали Санкт-Петербург и Красноярский край.Голосование проходило на сайте Министерства спорта РФ в рамках национальной спортивной премии.