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Казанский пряник отправлен на конкурс «Вкусы России»

Особенность рецепта Казанского пряника – на нем обязательно присутствует рисунок, символизирующий одну из местных достопримечательностей.

Казанский пряник елабужского производства отправлен для участия в первом национальном конкурсе региональных брендов «Вкусы России», сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Татарстана.

Особенность рецепта Казанского пряника — на нем обязательно присутствует рисунок, символизирующий одну из местных достопримечательностей. Так что его удобно привозить из нашего города, как сувенир.  

Вторая фишка — в приготовлении. В готовящееся тесто добавляют даже крепкий спирт! Он выполняет роль разрыхлителя и заметно сокращает время приготовления.  

В составе рецепта Казанского пряника — ржаная мука высокого качества с применением натуральных масел и ингредиентов. В итоге кондитерское изделие получает нежный карамельный оттенок и необычный маково-лимонный аромат. Завершает процесс глазировка и создание рисунка, напоминающего покупателю о Казани.

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