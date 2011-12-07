Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Татарстанцы смогут увидеть самый яркий метеорный поток

Пик активности звездного дождя придется на 14 декабря.

Татарстанцы смогут увидеть самый яркий метеорный поток года — Геминид, сообщил директор Астрономической обсерватории имени Энгельгардта Казанского федерального университета и профессор Института физики КФУ Юрий Нефедьев.

«По сравнению с другими метеорными потоками, Геминиды — один из самых медленных, так как он летит не навстречу Земле, а как бы ее догоняет, поэтому его скорость практически равна скорости движения Земли вокруг Солнца и составляет около 35 км/с», — цитирует профессора пресс-служба вуза.

Нефедьев уточнил, что Земля будет проходить через поток с 4 по 17 декабря. Пик активности потока приходится на 3.50 (мск) 14 декабря.

КВ
Лента новостей