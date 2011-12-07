Татарстанцы смогут увидеть самый яркий метеорный поток года — Геминид, сообщил директор Астрономической обсерватории имени Энгельгардта Казанского федерального университета и профессор Института физики КФУ Юрий Нефедьев.

«По сравнению с другими метеорными потоками, Геминиды — один из самых медленных, так как он летит не навстречу Земле, а как бы ее догоняет, поэтому его скорость практически равна скорости движения Земли вокруг Солнца и составляет около 35 км/с», — цитирует профессора пресс-служба вуза.

Нефедьев уточнил, что Земля будет проходить через поток с 4 по 17 декабря. Пик активности потока приходится на 3.50 (мск) 14 декабря.