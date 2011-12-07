В Казани на полигоне «Восточный» появятся очистные сооружения, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

«На мусорном полигоне „Восточный“ планируется строительство очистных сооружений для фильтрации свалочной жидкости. Это позволит решить проблему неприятного запаха, беспокоящего жителей», — отмечается в сообщении.

Строительство планируется начать в 2021 году. Уже проведены инженерные взыскания и проводится госэкспертиза.

Напомним, жители близлежащих районов начали жаловаться на неприятный запах осенью. Специалисты отметили, что из-за того, что на полигон стали свозить мусор из сельских местностей, его морфология изменилась — стала преобладать органика.

Свалочная жидкость скапливается в пруду-накопителе и используется для усадки слоя отходов и предотвращения возгораний, но так как жидкость не проходит очистку, от нее исходит неприятный запах.

«Принято решение значительно сократить, а в начале будущего года — совсем прекратить завоз отходов на первую карту полигона. Для контроля этого решения проводятся выездные проверки, контроль документов, видеосъемка с использованием коптеров», — отмечается в сообщении.