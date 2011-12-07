Всегда в первых рядах: Минниханов поздравил татарстанцев с Днем волонтера

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил добровольцев республики с Днем волонтера. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

На совещании в Доме Правительства Минниханов отметил, что татарстанские добровольцы — люди, всегда находящиеся в первых рядах как при проведении мероприятий, так и при оказании поддержки населению.

«Наши волонтеры и добровольцы всегда в первых рядах. Они участвуют не только в спортивных мероприятиях и социальных проектах, но и оказывают серьезную поддержку в части работы с населением в период пандемии. Я обращаюсь к главам муниципальных образований: необходимо поддерживать наших волонтеров, оказать должное внимание их работе», — заметил Президент Татарстана.

По его данным, сейчас в республике работают около 63 тыс. волонтеров.

«Это огромная команда, и их ряды все время пополняются. Однако много тех, кто не знает куда обратиться, как себя проявить. Поэтому нужно продолжить работу по информированию людей», — заключил он.