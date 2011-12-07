До 8 января общественный транспорт вКазани будет курсировать по графикам выходного дня

Специальное транспортное обслуживание будет организовано для казанцев в Рождество. Ночью с 6 на 7 января для горожан после праздничных богослужений к остановке «Центральный стадион» в 1.30 подадут 9 автобусов и один троллейбус, сообщают в пресс-службе мэрии. До 8 января общественный транспорт в Казани будет курсировать по графикам выходного дня. В комитете по транспорту и на пассажирских транспортных предприятиях в праздничные дни проходит дежурство сотрудников. Круглосуточно работает «горячая линия»: (843) 275-30-50, сообщили в комитете.