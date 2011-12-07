По сегодняшнему дню судили, какой быть весне

Февраль только начался, а уже столько случилось интересных народных праздников! В первый день месяца, в Макарьев день, опасались, что морозы могут «загнать туда, куда Макар телят не гонял». Однако в этом году стужа гоняла телят Макара в последние дни января, а в Макарьев день, наоборот, с приближением атлантических циклонов потеплело.Сегодня в народном календаре день Аксиньи Весноуказательницы, которую еще называли Полузимницей или Полухлебницей. Может показаться странным - крепких морозов и снежных метелей еще никто не отменял, а народная мудрость в день Аксиньи утверждает, что наступил перелом зимы. К этому времени нашим предкам с каждым днем становилось тяжелее жить. Считалось, что на Аксинью приходится ровно половина зимы. Но ближе к весне и припасов в хозяйстве все меньше - половина старого хлеба съедена и оставалось гадать: хватит ли остатков до следующего урожая? Полагали, что до нового хлеба нужно столько же, сколько уже съедено, поэтому Аксинью и называли Полухлебницей.Еще одно интересное народное наблюдение: в зависимости от укрытия полей снегом и температурного режима оценивали, как перезимуют посевы. Считали, что Аксинья Полухлебница цену на хлеб устанавливает. Если цена на хлеб повышалась, то поселяне были уверены, что будущий урожай будет скудный, и на хлеб ожидали дороговизну. Если же «на Полухлебницу цена хлебу низкая, то до нового хлеба и не поднимется». В этом случае надеялись на богатый урожай с избытком. Вот такие были в старину экономические выкладки.В то же время уже наметился устойчивый перелом в движении солнца к весне, после дня зимнего солнцестояния наше светило уверенно идет на лето. Долгота дня к Аксинье уже увеличилась почти на два часа по сравнению с самыми короткими днями в декабре, поэтому холода, хоть и медленно, но пойдут на убыль. В самый разгар морозов и на фоне порядком наметенных нынче сугробов, по высоте вдвое превышающих среднюю норму, природа уже ведет к весне и заставляет задумываться о судьбе будущего урожая. Соответственно и в народном календаре все приметы направлены на предугадывание характера весны.На Аксинью говорили: «Какова Аксинья - такова и весна». Если метель и снег - весна поздняя и с ненастьем. А коли погода прекрасна - так и весна красна: ранняя и солнечная. Плохая погода 6 февраля свидетельствует о том, что зима еще полютует на земле. Как убеждали крестьянские наблюдения, «Если на Аксинью дорогу переметет, то и корма подметет». Это означало, что зима задержится и домашние животные съедят подчистую все заготовленные для них запасы. Так что сегодня есть возможность проверить эту примету. Правда, нет единого мнения, какую погоду считать прекрасной. Кому-то сухой и морозный воздух во благо, а кому-то нравится температура чуть ниже нуля. Наверняка найдутся любители прогуляться в снегопад. Так что и весна, а она не за горами и придет обязательно, для каждого прибережет свои прекрасные деньки...