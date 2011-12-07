Региональный штаб ОНФ обновил состав сопредседателей

Активисты ОНФ озвучили амбициозные планы на 2019 год. Так, предлагается инициатива о создании и охране «зеленого щита» Казани - пояса лесопосадок вокруг города. Другое предложение - ввести льготные цены на пользование муниципальной платной парковкой в столице РТ для многодетных родителей. Также активисты предлагают увеличить допустимое расстояние между образовательными учреждениями и точками розничной торговли алкоголем до ста метров. В планах и другие социально значимые проекты.- Проекты регионального отделения ОНФ в Татарстане не только обозначают проблемы, но и указывают на возможные пути решения, - прокомментировал Сергей Когогин. - Это способствует достижению главной цели - контролю и продвижению в жизнь справедливых и правильных решений.Одним из ключевых вопросов конференции стало избрание нового состава штаба ОНФ Татарстана, а также его сопредседателей. Таковыми стали ректор КФУ Ильшат Гафуров и председатель совета региональной общественной молодежной организации «Объединение «Отечество» РТ Александр Коноплев.Общероссийский народный фронт - движение, созданное по инициативе Президента России Владимира Путина, которое призвано объединить активных граждан в стремлении улучшить жизнь общества. Одной из приоритетных задач ОНФ является борьба с коррупцией и неэффективными тратами государственных средств.