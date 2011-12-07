Татарстан успешно проводит цифровизацию

Об этом сказал заместитель премьер-министра РТ - министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов на коллегии ведомства, передает ИА «Татар-информ».«С 2017 года московская школа управления »Сколково« составляет индекс »Цифровая Россия« на основе данных по всем субъектам РФ. Результаты индекса являются первым состоянием динамики цифровизации региона. Республика второй год занимает первое место в ПФО и второе в России, уступая только Москве», - сказал Шайхутдинов.Он отметил, что в 2018 году валовый доход отрасли информатизации и связи вырос до 56,7 млрд рублей. Инвестиции в основной капитал увеличились почти на 40%, до 4 млрд рублей.Минсвязи РТ переведет бумажные уведомления о нарушениях правил дорожного движения в электронный вид, чтобы ежегодно экономить 20 млн рублей. «В первом полугодии мы планируем реализовать новый сервис, направленный на сокращение бюджетных трат. В Татарстане за 2018 год было наложено 4,8 млн штрафов на нарушителей правил дорожного движения. При этом на доставку так называемых писем счастья по почте из бюджета было потрачено 200 млн рублей», - сказал Роман Шайхутдинов.Он отметил, что эти расходы можно было бы направить на более эффективные траты. Новый сервис позволит экономить эти средства, а также оперативнее уведомлять о нарушениях ПДД.«Сервис, который мы разрабатываем, позволит отписаться от бумажных уведомлений и получать их в электронном виде», - пояснил Шайхутдинов.В течение 2019 года на новый сервис планируется подписать не менее 10% автовладельцев. Это сэкономит бюджету порядка 20 млн рублей ежегодно, заключил глава Минсвязи РТ.С 3 июня в Татарстане завершится аналоговое эфирное вещание федеральных каналов. Республика перейдет на цифровое ТВ. Важно обеспечить качественный перевод и информационно-разъяснительную работу, оказать населению помощь в подключении к цифровому ТВ, отметил Шайхутдинов.«Для сбора проблемных вопросов в системе Народный контроль« в первом квартале заработает специальная категория Цифровое телевидение. В апреле заработает республиканская »горячая линия«, - сказал глава ведомства.В помощь населению на территории всей республики будут работать более тысячи волонтеров, обучение которых начнется в феврале.