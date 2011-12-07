В Ульяновске состоялся форум татарских краеведов

В работе форума приняли участие 80 делегатов из районов и городов Ульяновской области, ученые, краеведы из Татарстана, Самарской области и Чувашии. Нашу республику представляли председатель Общества татарских краеведов РТ, заслуженный деятель науки РТ Альберт Бурханов, заведующий отделом Института Татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ, профессор КФУ Рафаэль Шайдуллин и член Совета татарских краеведов РТ, заведующий народным музеем-библиотекой Хади Атласи поселка Карабаш Бугульминского района РТ Фазыл Валиахметов.2019 год губернатором Ульяновской области объявлен Годом национального единства. Перед национальными общественными организациями стоит задача объединения усилий писателей, ученых, краеведов, музейных работников, религиозных деятелей, представителей СМИ, активистов национального движения для изучения истории народов региона и принятия решений для сохранения историко-культурного наследия народов Поволжья. Многие вопросы для решения этой задачи четко определялись в ходе работы форума татарских краеведов.Интересный факт. За последние 20 - 25 лет издано около 30 книг, буклетов по истории татар региона. Вышла в свет книга «Татары города Симбирска в XIX - начале XX века». Другое издание - «Татары Симбирского Ульяновского края» - признано лучшим энциклопедическим изданием 2017 года. Усилиями татарской общественности и при ее активном участии в Ульяновской области был установлен памятник поэту Кул Гали, создана мемориальная зона с бюстом Закира Кадыри, установлены бюсты кавалеров ордена Славы трех степеней Абдуллы Бильданова, поэтов Габдуллы Тукая, Хади Такташа, Героя России Рафагата Хабибуллина. Сохраняется память о других татарах, которые внесли большой вклад в развитие края.