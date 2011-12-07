Госавтоинспекция Татарстана: Лишних знаков «40» в Казани нет

В конце минувшего года «КВ» предоставили свои страницы для мнения части автовладельцев Казани о том, что в столице Татарстана избыточное число знаков ограничения скорости в 40 км/ч создают помехи в движении на и без того загруженных трассах города. Свой взгляд на эту тему публикации в «КВ» «Знаки „40“ в столице РТ: переборщили!» представляет нашим читателям Госавтоинспекция Республики Татарстан: «С 1 сентября 2013 года на территории Российской Федерации отменена санкция за нарушение установленной скорости движения транспортного средства на величину не менее 10, но не более 20 км/ч. Это изменение законодательства привело к увеличению средней скорости движения на улично-дорожной сети. Например, при допустимой скорости движения в населенном пункте 60 км/ч водители транспортных средств в нарушение ПДД могут двигаться со скоростью 79 км/ч. В целях обеспечения безопасности дорожного движения Госавтоинспекцией РТ совместно с балансодержателями автомобильных дорог был проведен анализ аварийности и реализованы меры по введению ограничения скоростного режима 40 км/ч в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, а также на потенциально опасных участках автомобильных дорог. В частности, ограничение скоростного режима 40 км/ч на территории Казани было введено на 35 участках концентрации ДТП, а также на 53 опасных участках дорог (места притяжения пешеходов, оживленный жилой сектор). Кроме того, в соответствии с требованиями нормативов участки дорог вблизи детских образовательных организаций в обязательном порядке обустраиваются знаками ограничения скоростного режима. В Казани знаками ограничения скорости 40 км/ч обустроены 244 таких участка. Вместе с тем в 2017 году Госавтоинспекция РТ начала проводить оптимизацию условий движения в Казани, освобождая дороги от нецелесообразных ограничений как в самом городе, так и за его пределами. Так, в 2017 году по инициативе ГИБДД в Казани ликвидировано 8 участков с ограничением скоростного режима. В 2018 году излишние знаки «40» продолжили снимать. По результатам проведенного анализа аварийности ликвидировали еще 7 участков с ограничением скоростного режима. Для того чтобы уменьшить число аварийно опасных участков дорог, по инициативе Госавтоинспекции балансодержателями дорог проводится комплекс инженерных мероприятий. В числе таких упреждающих мер — установка светофорных объектов, дорожных ограждений, устройство искусственных неровностей, освещения, шумовых полос. Однако в целях оперативного решения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения в ряде случаев применяются и превентивные меры — введение ограничения максимальной скорости движения. Так, в 2019 году введено ограничение скоростного режима 40 км/ч на 6 участках дорог Казани. Для примера: одним из таких участков является перекресток улиц Чистопольская — Меридианная, на котором в течение 2018 года произошло 8 ДТП, в результате 13 человек получили ранения. Такой комплексный подход к обеспечению безопасности дорожного движения включил в себя как реализацию инженерных мероприятий, так и контроль за соблюдением скоростного режима. Все это дало положительные результаты. В 2018 году в Казани удалось ликвидировать 65 мест концентрации ДТП. Но по итогам 2019 года на улично-дорожной сети Казани, к сожалению, все же вновь зарегистрирован рост дорожно-транспортных происшествий с погибшими. И основной причиной этих ДТП стало нарушение скоростного режима! Ответ Госавтоинспекции РТ на тему публикации в «КВ» «Знаки „40“ в столице РТ: переборщили!» таков. Мнение части автомобилистов Казани об увеличении участков автомобильных дорог, где введено ограничение скоростного режима, является необъективным. Часть вводимых ограничений на новых участках обусловлена вводом новых объектов притяжения граждан, возле детских образовательных учреждений либо в местах концентрации ДТП. В 2019 году в рамках реализации мероприятий по результатам анализа аварийности установлены дублирующие знаки 3.24 на четырех участках: Вишневского — Достоевского (МКДТП); Достоевского — Товарищеская (МКДТП); Мусина, 61а (МКДТП); Гвардейская, 54 (МКДТП). Введены ограничения максимальной скорости для предварительного снижения скорости при подъезде к перекресткам на пяти участках: Чистопольская — Меридианная (МКДТП); Чистопольская — Мусина (МКДТП); Чистопольская — Бичурина (МКДТП); Фучика — Сафиуллина; Фучика — Кул Гали».