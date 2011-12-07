За ТБО платим дважды

В настоящее время у меня в собственности две квартиры, одна из них досталась в наследство от мамы. В одной из квартир я прописана, в другой не прописан никто. Несмотря на это, в счетах-фактурах пустующей квартиры УК регулярно выставляет счет за вывоз твердых бытовых отходов. Права ли УК? Получается, что я плачу за вывоз ТБО два раза... Гузель На вопрос читательницы отвечает исполнительный директор НП «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ» Дмитрий Романов: - Когда потребителю на праве собственности принадлежит несколько жилых помещений, в одном из которых он является постоянно проживающим, а в остальных - постоянно и временно проживающие отсутствуют, перерасчет размера платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами для собственника жилых помещений предусмотрен лишь по месту постоянного проживания в случае временного выбытия. Для этого нужно представить в организацию, осуществляющую управление многоквартирным домом, заявление о перерасчете размера платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами и документы, подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия потребителя. По жилым помещениям собственника, в которых отсутствуют постоянно и временно проживающие, перерасчет размера платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами законодательством не предусмотрен. Таким образом, при отсутствии постоянно и временно проживающих граждан собственники жилого помещения обязаны платить за коммунальную услугу по обращению с ТБО исходя из количества собственников такого помещения независимо от внесения ими платы за такую коммунальную услугу по другому жилому помещению, в котором гражданин является постоянно проживающим. В данном случае УК не нарушает права собственников.