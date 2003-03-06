ТОКАРЕВ ОПАСАЕТСЯ МЕРИКА

На вопрос о том, в каком раунде он расправится с французом Робержом Мериком, казанский боксер Вадим Токарев ответил:

- Как бы меня самого с ринга не вынесли!

Действительно, предстоящий 15 марта в казанском Дворце спорта бой за звание интерконтинентального чемпиона с Мериком вызывает у Токарева и его окружения вполне оправданные опасения. Роберж Мерик, который заменил другого француза, выходца из Судана Салливанджи, гораздо более грозный соперник. Ему 26 лет, он находится в расцвете своего таланта - провел на профессиональном ринге 64 боя. В 41 одержал победы, из которых в 8 поединках нокаутом. 20 раз Мерик терпел поражения, и три схватки завершились вничью. Последние два боя Роберж выиграл техническим нокаутом, то есть нанес повреждения своим соперникам. Так что ныне соперник у Токарева под стать ему самому, и поэтому 15 марта во Дворце спорта будет интереснейший и непредсказуемый поединок.

Валерий НУГМАНОВ.