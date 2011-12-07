График отключения электричества в Казани на 7 марта

Завтра в нескольких домах Советского и Вахитовского районов столицы Татарстана будет отсутствовать электричество, сообщает пресс-служба мэрии Казани. Советский район: с 9 утра и до 5 вечера без света останутся дома в поселке Вознесенское по улице Луговая. Вахитовский район: с 8 и до 11 утра электричество отключат в гимназии № 27 по улице Нурсултана Назарбаева и в доме № 29 по улице Марселя Салимжанова. Также электричество отключат в домах №№ 33 и 42 по улице Товарищеская с часа и до 4 часов дня. Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми работами.