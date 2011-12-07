НКО вступают в борьбу за гранты

Как отметила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, работа по включению НКО в реестр социального обслуживания началась в 2015 году, когда на федеральном уровне была принята соответствующая программа. В Татарстане была выработана дорожная карта и образован координационный совет. Советом были определены критерии эффективности негосударственного сектора в вопросах оказания социальных услуг. Так, индикатором был выбран объем средств, которые бюджет направляет на социальную сферу. Министр напомнила, что стоит задача: до 2020 года направлять в негосударственный сектор не менее 10% бюджета, выделяемого на социальное обслуживание в республике.В дальнейшем были унифицированы подходы к государственному и негосударственному секторам по вопросам требований к персоналу, материально-техническому оснащению и результату деятельности.- Результат должен быть не хуже, чем в государственном секторе, - заметила Эльмира Зарипова.В первый год в реестре поставщиков было всего три организации, а сегодня уже 19. Если в 2015 году они охватывали услугами 2,5 тыс. человек, то сейчас 6 тысяч. - Таким образом, доля негосударственного сектора сегодня составляет 13,9 процента, - подчеркнула министр.Одной из форм поддержки НКО является предоставление в безвозмездное пользование помещений. Только за 2018 год 10 организациям передали площади размером 6400 кв. метров.Отметим, что с 1 февраля Фонд президентских грантов начал принимать заявки на первый конкурс среди НКО. Всего конкурсов будет три. В первом соискателям предложены 12 направлений. Претендовать на грант могут и некоммерческие организации Татарстана. По словам заместителя министра экономики РТ Олега Пелевина, ежегодно на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов в федеральном бюджете на грантовую поддержку некоммерческих неправительственных организаций предусмотрено более 8 млрд рублей.Говоря о нововведениях этого года, Олег Пелевин подчеркнул, что по направлениям «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения», «Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства» и «Развитие институтов гражданского общества» на конкурс могут быть представлены проекты со сроком реализации более 18 месяцев (до трех лет), который начинается не ранее 1 июля 2019 года и завершается не позднее 30 июня 2022 года.НКО республики традиционно активно участвуют в конкурсе. За прошлый год в первом конкурсе 58 проектов от республики получили гранты почти на 79 млн рублей.Представители НКО на конкурсной основе могут пройти бесплатные курсы образовательной программы по вхождению в реестр поставщиков социальных услуг. Она действует уже два года.- Пять организаций, которые прошли обучение, уже вошли в реестр, - заметил руководитель Центра инноваций в социальной сфере Фонда поддержки предпринимательства РТ Антон Дыганов.Для проведения занятий приглашаются специалисты из Министерства труда и социальной защиты РТ, Общественной палаты. Обучение завершается разработкой дорожной карты вхождения в реестр поставщиков соцуслуг и подготовкой пакета документов. Подать заявку на обучение можно до 11 марта.Говоря о грантах, Антон Дыганов отметил, что за 2018 год организации из 10 муниципальных районов республики не приняли участия ни в одном из конкурсов. Представители 17 районов не получили поддержку. А в лидерах среди победителей Казань и Набережные Челны.- Нам важно, чтобы в районах НКО развивались, повышали свою активность и привлекали средства на развитие. 174 миллиона рублей, привлеченных за прошлых год НКО, - это по сути инвестиции в развитие территорий и социально ориентированных проектов, - заключил Антон Дыганов.Отметим, что при необходимости конкурсанты могут получить консультацию по оформлению заявки от специалистов ресурсных центров, действующих в республике. В Казани можно обратиться в Дом предпринимателя по адресу: ул. Петербургская, 28, либо позвонив по номеру (843) 222-90-60 (доб. 211, 212).