Казанскому бизнесмену прислали партию гнилых тюльпанов к 8 марта

Владелец казанской цветочной базы пожаловался на поставщика тюльпанов, который отгрузил ему тысячи гнилых тюльпанов. Бизнесмен записал видеообращение и опубликовал его в соцсетях.

Предприниматель рассказал, что заказал у поставщика 540 тысяч тюльпанов на 4 млн рублей к 8 марта. Однако ему доставили только половину и 20% из них оказались гнилыми.

«По заказу у нас было 540 тысяч тюльпанов. 230 тысяч нам не отгрузили. Из того, что отгрузили, примерно 20% — брак. Тюльпаны гнилые, с плесенью», — рассказал предприниматель.

По его словам, многие заказчики оказались недовольны товаром. Более того, заказ пришел не всем.

В общей сложности компания «Цветком» обманула предпринимателей на 50 млн рублей. Сейчас в произошедшем разбирается полиция.

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