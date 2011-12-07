Ильсур Метшин: Сегодня нет ни одной отрасли городского хозяйства, где женщины ни вносили бы свой вклад

В начале церемонии мэр Казани Ильсур Метшин поздравил с наступающим праздником -Международным женским днем 8 Марта – всех присутствующих дам. В зале по традиции собрались как ветераны, так и молодые инициативные женщины, достигающие успехов в самых разных сферах: науке и культуре, бизнесе и промышленности, здравоохранении. «Сегодня нет ни одной отрасли городского хозяйства, где женщины ни вносили бы свой вклад: образование, медицина, наука, культура, туризм, государственная служба… Именно на женщинах – вашей любви, терпении, силе, преданности и позитивном мышлении испокон веков держалась наша земля», - отметил мэр. Поблагодарив женщин за заботу о родных и близких, благополучие семейного очага, воспитание детей, Ильсур Раисович напомнил: этот год знаменателен на даты. В 2020-м году вся страна будет отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, а республика - 100-летие ТАССР.

Наградив ветеранов юбилейными медалями к 75-летию Победы, мэр перешел к вручению медалей за доблестный труд работникам разных отраслей. Так, почетной награды была удостоена заместитель начальника Управления образования Светлана Захарова. Медаль из рук мэра получил директор Дирекции по конкурентной политике и закупкам города Казани Григорий Харитонов по итогам деятельности ведомства за год. Радость от получения награды разделила с сыном его мама Светлана Григорьевна, которой мэр лично преподнес цветы.

После вручения благодарностей и почетных грамот наконец стала известна главная интрига церемонии. Победителями номинации «Женщина - мать» стала врач–эпидемиолог Светлана Столяренко, воспитывающая вместе с мужем 6 детей, и Гузель Раскалеева – в ее семье подрастает 8 детей: семь дочек и один сын.

Победителями номинации «Женщина – культура и духовность» стали руководитель ДК «Красная Горка» Динара Хакимова и профессор, народная артистка и заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Маргарита Коварская. Диплом победительницы в номинации «Особое признание» из рук мэра получила директор благотворительного фонда «Альпари» Наталья Гилазева. «Женщиной – бизнес-леди» стала известный казанский модельер Катя Борисова. «Женщинами – лидерами» стали активист Общероссийского народного фронта, организатор благотворительных проектов Лилия Мухаметзянова и председатель Союза молодежи Казанского порохового завода Алия Сунгатуллина.

Дипломы номинации «Женщина – пример года» получили управляющая ТЦ «Мега-Казань» Лиана Сиразетдинова и заведующая Центральной детской библиотекой Казани Ольга Лебедева. Слесарь-сборщик двигателей 5-го разряда Казанского моторостроительного производственного объединения Анна Баталова получила приз в номинации «Моя судьба – моя профессия». Победу в этой номинации она разделила с председателем цехового профсоюзного комитета «Казаньоргсинтеза», ветераном химической отрасли Татарстана Еленой Губайдуллиной.

Также на мероприятии вручили награды конкурса в номинациях «Женщина – ученый». Ею стала профессор Казанского национального исследовательского технологического университета Венера Хамматова. А вот в номинации «Героиня третьего возраста» - три победительницы. Труженица тыла Райха Слатинская с 1943 года стала работать на КАПО им. Горбунова, прошла путь от кладовщицы до инженера-конструктора. Ветеран труда «Казэнерго» Ирина Зараменских проработала на предприятии 40 лет и прошла путь от лаборанта до инженера, а экскурсовод музея Казанского оптико-механического завода, ветеран труда Светлана Панина, проработавшая на предприятии 45 лет, к тому же еще и стала автором книг о детских годах военного периода, а также написала гимна завода.

Церемония закончилась вручением номинации «Мужчина – лидер». В этом году таким мужчиной стал директор УК «Заречье» Ильсур Хисматуллин. А номинация «Мужчина – благородное сердце» в 2020 году была присвоена народному артисту Татарстана и заслуженному артисту России Салавату Фатхутдинову. После получения диплома певец с удовольствием исполнил песню из своего репертуара. По сложившейся традиции, депутаты Казанской городской Думы также подарили всем присутствующим песню.