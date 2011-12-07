Рустам Нигматуллин: При реализации национальных проектов важна обратная связь

Сегодня на заседании комиссии президиума регионального совета татарстанской «Единой России» первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин заявил о важности обратной связи населения при реализации национальных проектов, сообщает ИА «Татар-информ».

По его словам, участие граждан в процессе реализации национальных проектов является одним из ключевых факторов их положительного результата. Нигматуллин считает, что люди должны знать, что, где и в какие сроки все должно быть исполнено. А такая площадка для связи с населением способствует тесному взаимодействию органов власти и обычных жителей.

Первый вице-премьер РТ также добавил, что в 2019 году в каждом органе власти были созданы проектные офисы, которые прошли аттестацию. Сейчас такая работа началась в муниципалитетах.

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