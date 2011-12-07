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В деревне Бакчесарай в Татарстане введен карантин по бешенству

С территории населенного пункта нельзя вывозить диких и домашних животных.

В деревне Бакчесарай Тукаевского района введен карантин в связи с выявленным бешенством у животных. Указ с соответствующей информацией размещен на официальном портале правовой информации.

На время карантина наложены запреты на вывоз и торговлю домашними и дикими животными, убийство на мясо и использование молока больных животных. Молоко здоровых животных необходимо подвергать пастеризации, а шерсть и шкуры — дезинфекции.

Как только истекут два месяца после выявления последнего случая бешенства на территории населенного пункта, карантин отменят.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в связи с бешенством в Лениногорске объявлен карантин.

КВ
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