В казанской больнице умер третий рабочий, выпавший из строительного подъемника

В Казани умер третий пострадавший в результате падения из строительного подъемника, сообщили в пресс-службе минздрава РТ.

«Трое пострадавших доставлены в ГКБ № 7, один из которых впоследствии скончался в приемном покое. Двое в состоянии средней степени тяжести госпитализированы», — отметили в ведомстве.

Напомним, трагедия произошла 5 марта на территории строящегося девятиэтажного дома на улице Николая Ершова. Подъемник с пятью рабочими сорвался с высоты здания и завис на уровне пятого этажа. Все пятеро рабочих выпали. Двое из них скончались на месте. В сети появилось видеозапись с места ЧП.