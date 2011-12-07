В Тюлячинском районе РТ 7 мая пройдет онлайн-открытие гериатрического кабинета

В Тюлячинском районе РТ 7 мая проведут онлайн-открытие гериатрического кабинета, сообщают организаторы.

«Кабинет оборудовал депутат Госдумы, доктор медицинских наук Борис Менделевич. На собственные средства он приобрел медицинское оборудование, мебель, компьютерную технику и другое», — сообщила пресс-секретарь Менделевича.

В онлайн-церемонии открытия гериатрического кабинета примут участие участие зам председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова, глава исполкома Тюлячинского района Назип Хазипов, а также главврач районной больницы Ильсур Галиуллин.

Онлайн-открытие пройдет 7 мая в 10:00 в Zoom. Подключиться к конференции можно по ссылке. Идентификатор конференции: 237 012 3882, пароль: 0xk7TN.

Напомним, на сегодняшний день в Татарстане функционирует 47 гериатрических кабинетов. К концу 2020 года планируется открыть еще 19 кабинетов.