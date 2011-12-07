В Казани от коронавируса привилась столетняя бабушка

В Казани вакцинацию от COVID-19 прошла 100-летняя женщина – Самра Бикмеева. Свой юбилей она отпраздновала накануне. С ним ее поздравил Президент РТ Рустам Минниханов.

Самра Бикмеева в прошлом медработник, она прошла ВОВ медсестрой с 1941 года. Вместе с 86-й отдельной ротой медицинского усиления 61-й армии 1-го Белорусского фронта она прошла от Белоруссии до Германии.

Вернувшись в Казань в 1950 году, Самра Бикмеева продолжила деятельность медработника.