В Татарстане ожидается жара до +35 градусов, предупредили синоптики из Гидрометцентра РТ.

7 и 8 июля осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит +16…+23 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +34 градусов.

Ночью 9 июля температура не опустится ниже +18 градусов, а днем поднимется до +35 градусов. Местами возможны грозовые дожди с кратковременными усилениями ветра до 15-20 м/с.

10 и 11 июля прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Воздух прогреется до +32 градусов. А 11 июля столбики термометров опустятся до +23…+28 градусов.