«Пусть это будет на их совести»: Первый канал не заплатил денег матери погибшего студента ТИСБИ

Первый канал не заплатил деньги Наталье Андреевой за участие в передаче «Пусть говорят». Об этом женщина рассказала корреспонденту «Казанских ведомостей».

Напомним, что сын Андреевой Даниил так же, как и устроивший страшную стрельбу в гимназии, учился в ТИСБИ, перед своей смертью он отличился таким же поведением, как Галявиев.

«Я даже уже не жду этих денег, я больше не хочу настаивать, пусть будет на их совести. Они обещали, что покатают нас и наших детей по Москве. Они даже этого не выполнили, нам только оплатили гостиницу, проживание и питание», — уточнила женщина.

По словам Андреевой, средства за участие в передаче должны были поступить ей через 21 день.

«Они объяснили: "не обращайте на это внимание, это рабочее название". По договору я пробежалась только глазами, там было условие, что в течение трёх месяцев я не могу участвовать в других программах и на других каналах. Я подписала договор, но на руки мне его не дали, я не знала, дают ли его всем участникам передачи или нет, в этом плане я оказалась неграмотной», — объяснила собеседница.

На Первом канале ей рассказали, что задержки бывают, но выплаты поступят обязательно.

«Ехала я туда не ради денег, конечно. Мы не знали, заплатят нам или нет, мы просто ехали, чтобы рассказать свою историю, а так мужу обещали оплатить три пропущенных рабочих дня», — сказала Наталья Андреева.

Отметим, в интервью «Казанским ведомостям» Андреева рассказала, что ее сын Даниил покончил с собой по странному стечению обстоятельств, мать нашла у него в телефоне скачанную книгу про то, как вызывать дьявола.