В Татарстане увеличен минимальный размер взноса за капремонт домов

В Татарстане увеличили минимальный размер взноса за капитальный ремонт, теперь он составляет 6 рублей 38 копеек. Об этом на брифинге в Кабмине сказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Алексей Фролов.

«Раньше он был 6 рублей 11 копеек, а сейчас стал 6 рублей 38 копеек. Делаем мы это редко, это решение наше. Безусловно, вся наша работа связана с максимальной дисциплиной по сбору платежей с населения, средняя собираемость которых у нас составляет 99,4%. В результате нашей совместной слаженной работы на сегодняшний день мы имеем достаточно высокий уровень собираемости платежей», — сообщил Фролов.

Несмотря на высокую собираемость, общая задолженность населения за услуги ЖКЖ составляет 8,2 млрд рублей. Это реальные денежные средства, которые не пришли в отрасль, основная задолженность приходится на оплату за коммунальные услуги.

Ранее Госкомитет по тарифам объяснил от чего зависит величина тарифа на горячую воду.