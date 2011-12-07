Бычьи хвосты на закуску: почему стоит посетить тапас-бар «Маньяна»

Большой и разнообразный выбор блюд ожидает любителей гастрономии.

Это знаменитая паэлья — национальное блюдо испанской кухни, ее родина — город Валенсия. В Испании насчитывают около 300 разновидностей паэльи. Здесь в баре вы отведаете как классическую, где главные ингредиенты остаются неизменными — это приправленный шафраном рис, помидоры и оливковое масло, так и другие.

Традиционные рестораны по всей Испании предлагают самый широкий выбор разных закусок, например, холодные пинчосы. Здесь вам подадут эти закуски с тунцом и зелёным луком, томатами конкассе, утиным риетом, говядиной, сердцем, горбушей, печёным перцем, анчоусом, кальмаром, шампиньоном, паштетом из куриной печени.

Конечно же Испания славится тапас-барами, которые пользуются огромной популярностью. Горячая закуска тапас для всех жителей — не просто бутерброды, это национальное блюдо испанской кухни. По традиции лакомятся этими закусками стоя. Такие заведения практически всегда переполнены, в них царит особая атмосфера, являющаяся частью народной культуры. Ну, а в Казани ощутить вкусы и понять дух испанцев вы можете, отведав в баре такие горячие тапасы, как бычьи хвосты, креветки пиль-пиль, куриные сердечки в вермуте, мидии на шпажках, гаспачо в шоте, ростбиф, кабачки аль орно.

Все холодные и горячие закуски прекрасно сочетаются с традиционными напитками Испании и Португалии.

Отдельная гордость карты бара — сангрия, приготовленная по секретному рецепту. Удивят вас и авторские коктейли на основе вермута и портвейна с названиями «Маньяна день» и «Маньяна ночь».

На десерт вам предложат сладкие чуросы с шоколадом — традиционную испанскую выпечку, уличную еду: хрустящие палочки из заварного теста во фритюре. Кстати, эти палочки уже продавались на улицах города Бильбао 50 лет назад.

Интерьер ресторана соответствует стилю заведения. Это простые стульчики серого цвета с обивкой и деревянные столы. Оригинально оформлены стены: деревянные фрески внушительного размера с абстрактными изображениями или же портретами героев фестивалей. А на самой большой стене в зале выгравирована голова быка, разноцветная и яркая. С потолка свисают весёлые огоньки в виде маленьких жёлтых и зелёных бутылочек.

Каждый сможет найти что-то по душе в меню: и мясоед, и поклонник морепродуктов, и вегетарианец.

Для любителей кухни и самобытной культуры Испании тапас-бар «Маньяна» регулярно проводит дегустации и тематические мероприятия.

Казань, ул. Бурхана Шахиди, 11/16, 8951 063-56-16, instagram.com/manana_tb_rest/