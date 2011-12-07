На празднике «Я выбираю небо» новинки КВЗ выполнят фигуры высшего пилотажа

На празднике «Я выбираю небо», посвященному Дню воздушного флота России, представят последние разработки производства Казанского вертолетного завода: Ми-17В-5 и Ансат. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России» госкорпорации Ростех.

«Во время показательных полетов в небе над Казанью можно будет увидеть парные и индивидуальные программы вертолетов Ми-17В-5 и Ансат. Техника пройдет на предельно малой высоте 50 метров», — говорится в сообщении.

Вертолеты выполнят парой несколько фигур пилотажа: горку с разворотом, виражи, роспуск. Во время индивидуальных полетов зрители увидят висения, развороты, перемещения, «горки», пикирования и поклоны винтокрылых машин, отметили в пресс-службе.

Помимо этого, на площадке перед центром семьи Казан будет организована интерактивная экспозиция предприятия. Желающие смогут поуправлять квадрокоптером с помощью специальных очков и пульта. Также на площадке расположится фотозона, на которой будет установлен вертолет Ансат.

Более того, представители завода проведут игры и конкурсы на вертолетную тематику для самых маленьких посетителей мероприятия. Рядом расположатся симуляторы полетов, предусмотрены и места отдыха посетителей, подчеркнули в холдинге.

Напомним, авиашоу «Я выбираю небо» откроется для гостей 7 августа в 15:00 у Центра семьи «Казан». Откроются соревнования в 9:15, а церемония награждения победителей пройдет в 19:30. Самое же масштабное мероприятие завершится в 20:00. С подробной программой мероприятия можно познакомиться в нашем материале.