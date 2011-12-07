Политтехнолог Владимир Кутилов: На выборах всех уровней в России наблюдается рост конкуренции

Члены Экспертного клуба обсудили тему конкуренции на предстоящих выборах в Госдуму.

По мнению политтехнолога Владимира Кутилова, в последнее время наблюдается рост конкуренции на выборах всех уровней в России. При этом специалист считает, что, к сожалению, эта конкуренция количественная, а не качественная.

«Среди кандидатов не хватает конкуренции идей и активности в части агитации и программных заявлений», — считает Кутилов.

Эксперт назвал партию власти наиболее заметной: у нее проработана предвыборная кампания, есть четкие посылы и проекты.

Член Общественной палаты Андрей Большаков обратил внимание на политические тренды. Он считает, что сегодня идет процесс перехода на дискуссионные площадки в Сети. Также Большаков отмечает рост популярности внешнеполитических тем. Специалист не обошел стороной и тему конкуренции на выборах.

«Однозначно оценить остроту конкуренции в одномандатных округах невозможно, все зависит от субъекта Федерации, конкретного расклада политических сил в округе», — считает специалист.

Свою точку зрения по поводу конкуренции на выборах высказал и региональный координатор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в РТ Рафаэль Фахрутдинов.

В качестве основного аргумента Фахрутдинов назвал наличие у избирателей большого выбора представленных партий. Также он отметил рост конкуренции на выборах всех уровней.

«Объективные факторы показывают неуклонный рост конкуренции на выборах всех уровней. Сегодня вниманию избирателей представлены партии на любой „вкус и цвет“ и идейное содержание», — сказал специалист.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что ЦИК РФ приняла новый порядок аккредитации журналистов на осенние выборы.