Для естественной очистки воды на Большом Лебяжьем озере высадили сальвинию плавающую. Это редкий папоротник, занесенный в Красную книгу, передает пресс-служба мэрии Казани.

Занялись таким экспериментом с разрешения Госкомитета РТ по биоресурсам экологи-активисты и сотрудники Комитета внешнего благоустройства исполкома города. Как отметил его председатель Игорь Куляжев, водные растения заселили бы озеро и сами, но на это ушло бы больше времени. Так они собрали четыре ведра сальвинии на берегу реки Казанки, на территории Русско-Немецкой Швейцарии, а затем перенесли их.

По словам главы совета Всероссийского общества охраны природы Сергея Мухачева, зимой в воде ей морозы не страшны – для выживания папоротника необходимы тростник или камыш, мешающие ему достичь берега.

Поздней весной, в ходе второго этапа благоустройства, вдоль берегов водоема планируют высадить тростник, болотный ирис, сусак озерный, пузырчатку и другие подобные растения.