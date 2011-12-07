«Из небытия в бессмертие»: славный путь «азиатской» дивизии

Издание подготовлено татарской национально-культурной автономией Московской области совместно со Штабом татар Москвы. Ее автор и составитель - кандидат филологических наук Ромен Гузаиров.

Книга «Из небытия в бессмертие» посвящена 146-й стрелковой дивизии, которая была сформирована в Казани, о подвигах и судьбах воинов этой дивизии. Их боевое крещение состоялось в жестоких битвах под Москвой в 1941 году, завершился победный путь в 1945 году в Берлине взятием Рейхстага. Немцы называли эту дивизию азиатской, потому что в ее рядах воевало много уроженцев Татарстана.

Татарский поэт Сибгат Хаким воевал в самом пекле Ржевско-Вяземского плацдарма в 1941 - 1943 годы, был командиром стрелкового взвода роты 1243-го стрелкового полка 375-й стрелковой дивизии. В своем стихотворении «Запах пепелища» он отразил атмосферу того страшного места, где было пролито так много крови:

Как ни смотришь, глаз не сыщет

Под водою берегов.

Пахнет дымом пепелища,

Горьким дымом очагов,

Что остались подо Ржевом,

Под Орлом и под Дугой.

Пахнет стылостью замшелой

Изб с покинутой трубой.

(Перевод Венеры Валиевой)

Первый заместитель председателя Московского городского совета ветеранов генерал-полковник Расим Акчурин в предисловии к книге отметил, что на фронтах Великой Отечественной войны воевало более 700 тысяч татарстанцев, более 350 тысяч из них не вернулись с полей сражений. 226 жителей республики удостоены звания Героя Советского Союза. Также Татарстан был мощным тыловым арсеналом Великой Победы.

- Бои, проходившие на Ржевско-Вяземском плацдарме, были одними из самых жестоких в ходе Великой Отечественной войны. На левом фланге этого плацдарма сражалась 146-я дивизия. Десятки тысяч бойцов остались лежать в калужской земле. Пока не все из них, кто считается пропавшим без вести, обрели имена и вошли в память потомков. Во славу воинов 146-й дивизии возводятся мемориалы, устанавливаются памятники, создаются музеи. Поисковые отряды каждый год отправляются в экспедиции на места боев, находят останки бойцов, перезахоранивают их, устанавливают имена погибших, которые считались без вести пропавшими, разыскивают их родственников и возвращают из небытия в бессмертие имена и судьбы героев. И эта книга - тоже достойный памятник погибшим бойцам. Книга издана красиво, иллюстрирована архивными фотографиями. Такие издания играют важную роль в патриотическом воспитании молодого поколения, - рассказал один из авторов предисловия к книге «Из небытия в бессмертие» народный поэт Татарстана, советник генерального директора АО «Татмедиа» Равиль Файзуллин.

Штаб татар Москвы и татарская национально-культурная автономия Московской области передала экземпляр книги «Из небытия в бессмертие» Казанской кадетской школе-интернату им. Героя Советского Союза Б.К.Кузнецова. Именно в этой школе создан музей, где собраны материалы о 146-й стрелковой дивизии.