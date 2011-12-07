Октябрь снижает дневную температуру с летней до нуля

Подробнее об этом рассказывает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

Вероятностный прогноз температурного режима на отопительный период 2020/2021 года для территории Республики Татарстан выглядит следующим образом:

- в октябре, декабре и январе средняя месячная температура воздуха прогнозируется в рамках климатической нормы;

- в ноябре, феврале и марте отклонение прогнозируемой средней температуры ожидается в сторону показателей выше нормы.

Эта информация ориентирована на ее использование в интересах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. И конечно, для информирования населения о температурном режиме предстоящей зимой. К примеру, огородники и садоводы смогут учитывать данные прогноза при утеплении грядок, укрытии теплолюбивых растений. А кому-то информация понадобится, чтобы планировать покупку зимней одежды и обуви.

Вероятностный прогноз погоды в обязательном порядке в дальнейшем постоянно корректируется прогнозом на месяц, декаду и ставшим привычным ежедневным прогнозом на 1 - 3 суток вперед от Гидрометцентра Татарстана.

Так что, судя по долгосрочному прогнозу, затяжных и экстремальных холодов синоптики грядущей зимой не обещают. Но тут нужны пояснения. Во-первых, следует учесть, что прогноз на такой длительный период не может отличаться высокой точностью ввиду постоянной изменчивости циркуляционных факторов, формирующих погоду. Во-вторых, в нем не указываются конкретные даты и возможность опасных явлений погоды. Речь идет только о средней температуре на месяц и отклонении от климатической нормы - теплее или холоднее будет по сравнению с обычным температурным режимом. При этом, конечно же, в течение месяца не отменяется вероятность резкой оттепели на несколько дней или столь же коротких суровых морозов. Такие «нервные» скачки погоды как раз характерны для зимы в эпоху глобального потепления. А в конечном результате средняя температура за месяц как раз и может составить норму.

Итак, нынче в октябре в Казани и пригородах температурный фон ожидается в целом около средних многолетних значений. Предполагаемое количество осадков прогнозируется несколько больше среднего за многолетний период наблюдений.

Благодаря воздействию обширного сибирского антициклона в первые дни месяца температура днем достигала отметки 20 гр. тепла. И в первой декаде октября погода обещает сохранить сентябрьский характер. Будет преобладать малооблачная без осадков погода с дневной температурой 13 - 18 гр., ночью 4 - 9 гр. тепла, при прояснениях возможны заморозки.

С начала второй декады ожидается натекание облачности, северо-западный циклон принесет относительное понижение температуры и осадки. При сохраняющейся положительной температуре временами дожди будут перемежаться с мокрым снегом, а утренние заморозки станут обычным явлением.

В третьей десятидневке в тыловой части циклонов ожидаются затоки холода с ночными заморозками, землю временами припорошит снегом. Днем будут и отдельные ясные деньки. В последние дни октября прогнозируется холодная пасмурная погода с дождем и мокрым снегом. Минимальная температура - 2 - 4 гр. мороза, днем 2 - 7 гр. тепла, местами с понижением до нуля. На дорогах может появиться снежный покров, образуется первая гололедица.

По данным климатического архива по Казани за 140-летний ряд наблюдений, самая низкая температура воздуха отмечалась 31 октября 1920 года - тогда столбик термометра опустился до отметки 23,4 гр. мороза. Абсолютный максимум по температуре воздуха (23,4 гр. тепла) отмечался 3 октября дважды - в 1915 и 1991 году.

Интересно, что в текущем столетии по Казани было установлено 11 рекордов по отдельным дням октября: 24 октября 2006 года, 6 и 31 октября 2008 года, 14, 15, 17, 18 октября 2009 года, 20 октября 2012 года, 30 октября 2013 года, 27 и 28 октября 2019 года. Такой всплеск рекордов тепла осенью еще раз подтверждает факт глобального потепления.