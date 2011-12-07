В Казани осудят лидера ОПС «Хади Такташ» за расстрел гендиректора КСК «Уникс»

Вахитовский районный суд Казани рассмотрит дело 1999-го года о покушении на убийство гендиректора КСК «Уникс», сообщает «Реальное время».

В преступлении обвиняется лидер ОПС «Хади Такташ» 52-летний Ренат Фархутдинов, который и так отбывает пожизненный срок.

Согласно материалам дела, покушение на убийство произошло в ночь на 4 ноября 1999 года. Злоумышленники подкараулили жертву возле спорткомплекса, и когда директор КСК сел в служебный авто, один из злоумышленников встретил в него не менее шести раз. Раны оказались не смертельными, врачам удалось спасти пострадавшего.

Фархутдинов полностью признал свою вину в данном эпизоде. Следствие полагает, что заказчиком убийства выступил представитель группировки «Тукаевские», его личность устанавливается в ходе отдельного производства.

Напомним, Фархутдинов отбывает наказание с 2002 года.