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Министр спорта России откроет в Казани чемпионат РФ по плаванию на короткой воде

Соревнования стртуют завтра, 7 ноября.
В столице Татарстана министр будет участвовать в работе II отраслевого форума «Инвестиции в индустрию спорта» и встретится с Президентом РТ Рустамом Миннихановым. Колобков и Минниханов подпишут соглашение о сотрудничестве в области развития физической культуры и спорта между Минспорта РФ и Татарстаном.Кроме того, глава ведомства откроет чемпионат России по плаванию на короткой воде, который пройдет в казанском Дворце водных видов спорта.
КВ
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