Обращение Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова по случаю Дня Конституции Республики Татарстан

Уважаемые татарстанцы!Сердечно поздравляю вас с Днем Конституции Республики Татарстан!Наша республика была одним из первых субъектов Российской Федерации, обновивших свои конституционно-уставные документы на изломе эпох, когда процесс перемен в экономическом строе и политической системе нашего общества только начался.Тем более значимо, что базовые принципы конституционного устройства Татарстана выдержали испытание временам, стали предметом изучения специалистов в области права, примером для других регионов нашей страны.Принятие Конституции Татарстана стало важной вехой в современной политической истории республики, заложило правовые предпосылки ее развития и роста авторитета в общероссийском масштабе.Крайне важно, что основные положения нашей Конституции созвучны духу и букве Конституции Российской Федерации, двадцатипятилетние которой мы будем скоро отмечать. Единая правовая система выступает одним из важнейших факторов единства и могущества нашей страны.Конституция Татарстана сыграла особую роль в становлении новой системы общественных отношений, основанной на конструктивном межнациональном и межконфессиональном сотрудничестве, сохранении историко-культурного наследия, успешном развитии гражданского общества, становлении правового самосознания людей.Опираясь на Основной закон республики, мы успешно развиваем современную экономику и социальную сферу, уверенно занимаем позиции одного из регионов-лидеров нашей страны. Это позволяет обеспечивать высокие стандарты жизни, включая рост доходов населения, качественные образование и медицинское обслуживание, доступность жилья и культурно-спортивных объектов, формирование комфортной среды и развитие духовности.Гарантируя права и свободы, Основной Закон нашей республики создаёт предпосылки для успешной самореализации каждого татарстанца, развития и процветания нашего Отечества.Дорогие друзья!Желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.С праздником! С Днем Конституции Татарстана!