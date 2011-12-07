Строительство М12 позволит восстановить высыхающие озера в Татарстане

Строительство трассы М12 Москва — Казань позволит восстановить высыхающие озера в Лаишевском районе РТ, сообщил глава миндортранса РТ Фарит Ханифов.

«Очищенную воду сбрасывают в водоем, в каком месте это будет, проектировщик определит, согласно всем нормам, которые существуют. Но мне бы очень хотелось поддержать тех жителей, которые просили нас подпитать высыхающие озера. Это же можно сделать, это плюс нашей экологии», — отметил спикер.

Он также уточнил, что проектировщик рассчитает количество очищенных вод, которые можно собрать с определенной площади и пустить в одно, два или три высыхающих озера.

Конкретное расположение очистных сооружений будет уточняться при разработке проектной документации, отметил комплексный главный инженер проекта, представитель АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» Андрей Резвяков.