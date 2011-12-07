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В Татарстане выросли долги по аренде муниципальных земельных участков и недвижимости

Общий долг вырос до 629 млн.

В Татарстане до 629 млн рублей вырос долг по аренде муниципальных земельных участков и недвижимости, сообщил замглавы минземимущество РТ Рустем Шамеев.

Большую часть долга (93,5%) составляет задолженность перед бюджетом РТ по аренде земли, остальная часть — аренда имущества.

Спикер отметил, что некоторые из муниципальных организаций не следили за отчетностью и не контролировали арендаторов, а некоторые городские учреждения сознательно скрывали размер долга. 

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