В Татарстане выросли долги по аренде муниципальных земельных участков и недвижимости

В Татарстане до 629 млн рублей вырос долг по аренде муниципальных земельных участков и недвижимости, сообщил замглавы минземимущество РТ Рустем Шамеев.

Большую часть долга (93,5%) составляет задолженность перед бюджетом РТ по аренде земли, остальная часть — аренда имущества.

Спикер отметил, что некоторые из муниципальных организаций не следили за отчетностью и не контролировали арендаторов, а некоторые городские учреждения сознательно скрывали размер долга.