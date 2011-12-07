Александр Малов: второе взятие Берлина!

Наша справкаАлександр Малов родился 2 октября 1926 года в д. Старые Курбаши Кайбицкого района. Воевал механиком-водителем американского бронетранспортера М-3 А1 в составе 57-го отдельного тяжело-танкового полка 3-й гвардейской танковой армии генерала Рыбалко. Участвовал в боях за освобождение Украины, Польши, Германии, Чехословакии. Был ранен. Награжден орденами Отечественной войны I степени, Славы III степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги». Член Союза журналистов с 1959 года. Автор автобиографических книг «Юность моя опаленная», «В центре событий века», «По маршрутам опаленной молодости».В Казани, в Доме журналистов, состоялась презентация книги ветерана Великой Отечественной войны, ветерана татарстанской журналистики Александра Малова «По маршрутам опаленной молодости». Жанр книги ее автор определил как «путевые заметки с экскурсами в историю». Книга вышла при содействии Союза журналистов РТ, депутата Госсовета РТ Ивана Егорова и предпринимателя Антона Головина.В презентации приняли участие заместитель Председателя Госсовета РТ, председатель Союза журналистов РТ Римма Ратникова, ветераны журналистики, студенты журфака КФУ. В мае 1945 года Александр Малов брал Берлин и расписался на стене Рейхстага. В октябре 2017 года при поддержке Союза журналистов РТ Александр Михайлович осуществил свою давнюю мечту - 68 лет спустя побывал на местах былых боев 3-й гвардейской танковой армии генерала Рыбалко, где он служил. Поездка длилась 16 дней. Многие говорили, что в свои 92 года Александр Малов взял Берлин второй раз! Римма Ратникова рассказала, когда Александр Михайлович в первый раз пришел к ней с идеей книги и просьбой ему помочь в организации поездки в Германию, были серьезные опасения - все-таки человеку за 90 лет… Решила выждать время: вдруг ветеран раздумает ехать? А он рассердился: «Не хотите помогать, я все равно поеду! Сам!» Александр Михайлович был настроен настолько решительно, что было понятно: поедет, поедет в любом случае. Поэтому пришлось помогать. Связались с руководителем организации «Татары Германии» (Tatarlar Deutschland) Венерой Герасимов-Вагизовой, Российским домом науки и культуры в Берлине. Узнав о возрасте гостя, они сначала насторожились, но идею поддержали. Естественно, были волнения: как долетит? как встретят? Встретили, окружили вниманием, заботой. Помимо Российского дома науки и культуры, общества «Берлинские друзья народов России» Александр Михайлович был принят в Посольстве Российской Федерации. Все были поражены его энергией, открытостью, жизнелюбием и спрашивали: «Где нашли такого потрясающего деда?»- Хочу сказать большое спасибо всем, кто помог в организации поездки. Я бы все равно поехал, но не смог бы столько успеть без вашей поддержки. Это была не туристическая поездка. Я воспринимал визит в Германию как миссию, как священный долг перед павшими однополчанами. Посетил кладбища Берлина, где похоронены наши солдаты, все мемориалы. Возложил цветы. В старинной кирхе XVI века поставил свечи. Долг перед погибшими исполнил. В результате получились путевые заметки, которые легли в основу книги. Для меня было открытием, что в Германии проживают 3,5 миллиона русскоязычных да еще 1 миллион подданных Российской Федерации, - поделился впечатлениями Александр Михайлович. - Я получил официальное приглашение посетить Берлин в 2020 году, к 75-летию Великой Победы. Ответ мой был: если доживу. И тут же последовал наказ: непременно дожить! Будем стараться! Меня часто спрашивают, в чем я черпаю силы и энергию. Наверное, наследственность сработала - дед мой прожил 101 год. Я никогда не курил, даже на фронте. Когда был в учебном полку, махорку менял на сахар. И сейчас стараюсь поддерживать свое здоровье - по утрам гуляю вокруг парка Урицкого. Движение - это жизнь!Творческая встреча завершилась автограф-сессией. К Александру Михайловичу выстроилась очередь из желающих подписать книгу. И в Музее истории татарстанской журналистики появился новый экспонат - книга Александра Малова с автографом автора.