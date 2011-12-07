Как подключить цифровые телеканалы

На каких телевизорах можно смотреть цифровое ТВ?Специалисты республиканского филиала РТРС подчеркнули - для жителей республики затраты на переход на цифровое вещание будут минимальными. По умолчанию в бесплатный и общедоступный пакет войдут 20 топовых российских телеканалов.Подключить к цифровому эфирному телевидению можно любые телевизоры, но для разных аппаратов способы подключения могут отличаться.Чем новее телевизор, тем проще подключить цифровое ТВ. Больше всего вопросов возникает у владельцев аналоговых телевизоров с кинескопом. Но и такие можно перевести на «цифру», заверили представители Радиотелевизионного передающего центра (РТПЦ) РТ.В первую очередь необходимо подобрать антенну (информация об этом ниже). Специалисты разделили все телевизоры на три вида в зависимости от поколения.Самые современные модели плоских телевизоров поддерживают стандарт передачи сигнала DVB-T2 по умолчанию - все необходимое оборудование уже встроено в корпус устройства. Для их перевода на «цифру» нужно просто напрямую подключить антенну. В моделях плоских телевизоров, выпущенных до 2013 года, встроенного цифрового ресивера может не оказаться. Чтобы узнать об этом, достаточно посмотреть паспорт устройства и найти в нем упоминание о поддержке стандарта DVB-T2. Если его нет, нужна отдельная приставка (ресивер).Отдельный ресивер точно потребуется и для аналоговых телевизоров с кинескопом. Чтобы эти и предыдущие модели устройств работали с цифровым ТВ, нужно купить приставку-ресивер с поддержкой DVB-T2. К ней подключаются антенна и телевизор. Когда антенна не нужна?Антенна - необходимый компонент при работе с цифровым ТВ. Ее отдельная установка не требуется в нескольких случаях. Например, если в доме есть коллективная антенна, нужно узнать в управляющей компании, поддерживает ли эта антенна формат DVB-T2. Если да, то можно подключать такую антенну. Если поддержки «цифры» в общедомовой антенне нет, то нужно написать заявление о ее установке.Установка антенны не нужна, если вы пользователь кабельного ТВ. Такие телезрители имеют право заключить с оператором кабельного ТВ договор о бесплатном показе 20 общедоступных каналов. Если оператор откажется, пишите жалобу в Роскомнадзор.Антенна также не потребуется, если у вас работает спутниковая тарелка. В остальных случаях без установки антенны не обойтись.Как ставить антенну для цифрового ТВ?По словам представителей РТПЦ РТ, особых сложностей с установкой антенны возникнуть не должно. Но нужно учитывать расстояние до ближайшей телебашни. Если оно меньше 5 км и между домом и телебашней нет серьезных преград, то для приема цифрового сигнала хватит обычной комнатной антенны.При расстоянии от 5 до 20 км требуется более мощная наружная антенна без усилителя. Антенна с усилителем нужна, если ближайшая телебашня стоит на расстоянии от 20 до 60 км от вашего дома. Антенна должна быть ДМВ-диапазона для приема цифрового эфирного телевидения. Допускается использование всеволновой антенны, что позволит одновременно смотреть региональные аналоговые каналы и цифровое ТВ. Следует учесть, что мощная антенна не нужна, если вы живете рядом с телебашней. Из-за высокой силы сигнала она будет работать хуже комнатной. Как выбрать оборудование в магазине?Специалисты РТПЦ РТ советуют перед покупкой антенны или приставки поговорить с соседями - возможно, они уже перешли на «цифру» и подскажут подходящую модель. Самая недорогая приставка обойдется примерно в 700 рублей. Более дорогие варианты отличаются лишь наличием дополнительных функций - возможностью просмотра видео с флешки, записи телепрограмм и другими. Принципиальных различий в устройствах нет. Что делать, когда все необходимое есть?Здесь два варианта. В современных плоских телевизорах с поддержкой DVB-T2 после подключения к антенне нужно просто нажать кнопку автонастройки на пульте. Электроника сама найдет доступные цифровые каналы. Если телевизор более старый, то сначала нужно подключить к нему приставку. Сделать это можно через четырехканальный кабель «тюльпан», разъем SCART, либо через более современный разъем HDMI - тип подключения будет зависеть от конкретной модели телевизора. В старых моделях в основном используется «тюльпан», в самых современных - HDMI.После подключения приставки через один из этих разъемов на ней нужно нажать кнопку «автопоиск». При этом телевизор следует перевести в режим AV (соответствующей кнопкой на ТВ-пульте). После этого приставка сама просканирует доступные телеканалы, и можно будет смотреть цифровое телевидение.Двадцать общедоступных телеканалов, подлежащих распространению без взимания платы за просмотр: Мультиплекс РТРС-1: 1. Первый канал2. «Россия 1»3. «Матч ТВ»4. НТВ5. «Петербург-5 канал»6. Телеканал «Россия-Культура» («Россия-К»)7. Российский информационный канал «Россия 24» 8. Детско-юношеский телеканал «Карусель»9. Телеканал «Общественное телевидение России» (ОТР)10. «ТВ Центр-Москва».Мультиплекс РТРС-2: 11. РЕН-ТВ12. «Спас»13. СТС14. «Домашний»15. ТВ316. «Пятница»17. «Звезда»18. «Мир»19. ТНТ20. «Муз-ТВ».(Мультиплекс - пакет цифровых телевизионных каналов, транслирующийся одним передатчиком. Обычно занимает одну частоту. В цифровом эфирном телевидении мультиплекс включает 10 телеканалов.)