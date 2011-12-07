Путин пообещал исполнить мечты пятерых больных детей на проекте, созданном в Татарстане

Президент России Владимир Путин пообещал исполнить мечты пятерых тяжелобольных детей на проекте «Мечтай со мной», который придумал татарстанец Тимур Сафин. Соответствующая информация размещена на сайте Кремля.«В ходе посещения Международного форума добровольцев Владимир Путин ознакомился с благотворительным проектом „Мечтай со мной“, в рамках которого волонтеры исполняют заветные желания детей и пожилых людей с опасными для жизни заболеваниями», — говорится в сообщении.На форуме глава государства посмотрел видеоролики участников проекта и пообещал оказать содействие в их реализации. Благотворительный проект «Мечтай со мной» родился в Татарстане в сентябре 2014 года.«В 2014 году мы с делегацией из Татарстана посетили большой молодежный форум и после этого решили не расходиться, а сделать что-то хорошее. Мы нашли практику, которую взяли за пример, адаптировали ее для России и запустили свой проект», — рассказал руководитель благотворительного проекта Тимур Сафин в интервью телеканалу «МИР 24».Каждую мечту организаторы называют «проектом», поскольку в ее реализации задействованы десятки людей. «В первом нашем проекте мы посадили девочку на коляске за штурвал настоящего небольшого самолета. После этого мы поняли, что возможно в принципе все. Сейчас нам сложно уже справиться с тем наплывом, который у нас есть», — поделился Сафин.Однако, по его словам, хорошая особенность нашей страны в том, что, если в России за что-то берутся, то делают основательно. Например, если еще пять лет назад общество скептически относилось к волонтерам и к тому, что они делают, то сейчас ни одно крупное мероприятие не обходится без помощи добровольцев.