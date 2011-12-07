В Камском Устье пресечен сброс сточных вод

В Камском Устье инспекторы Заволжского ТУ Министерства экологии и природных ресурсов РТ обнаружили факт сброса сточных вод на рельеф местности, сообщает пресс-служба Минэкологии. С рельефа отходы предприятия попали в Куйбышевское водохранилище. В пробах воды было выявлено превышение содержания аммония в 3,6 раз, меди – в 3 раза, железа – в 2,5 раза. Площадь загрязненного участка земли составила 29 кв. метров, а глубина – 15 см. По данному факту в отношении предприятия составлены протоколы об административном правонарушении.