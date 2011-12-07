10 декабря в Татарстане будет работать горячая линия по правовым вопросам, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в республике.По защите трудовых и жилищных прав, прав человека в местах принудительного содержания, прав инвалидов и мигрантов татарстанцев проконсультируют сотрудники Аппарата уполномоченного по правам человека в РТ. Горячая линия будет работать с 9 до 17 часов.Телефоны горячей линии:(843) 236-00-71 — общие вопросы правового характера;(843) 236-40-17 — вопросы защиты трудовых и жилищных прав;(843) 236-89-15 — вопросы защиты прав человека в местах принудительного содержания, вопросы защиты прав военнослужащих;(843) 236-40-62 — вопросы защиты прав инвалидов, обеспечение техническими средствами реабилитации, вопросы защиты прав мигрантов и лиц без гражданства.