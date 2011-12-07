Работники авиастроительного завода им. Горбунова попросили организовать прямой автобусный маршрут

Депутат Казгордумы Алексей Серов сообщил о просьбе казанцев запустить прямой автобусный маршрут, который бы связал Авиастроительный и Ново-Савиновской районы Казани.

В своем Instagram-аккаунте он написал, что обратилась за этим к нему группа жителей Авиастроительного района. Они рассказали ему об отсутствие автобусов, которые бы следовали по проспекту Фатыха Амирхана от проспекта Ямашева в сторону завода им. Горбунова через улицу Петра Витера.

Горожане объяснили, что ежедневно им приходится добираться на работу пешком или на такси, что «приносит крайние физические, эмоциональные и финансовые неудобства».

В свою очередь Серов уверил, что подготовит по этому вопросу соответствующее депутатское обращение.